«Дождь»: Массовые увольнения сторонников Навального затронули весь московский транспорт

Массовые увольнения сторонников Навального затронули весь московский транспорт – выяснил телеканал «Дождь». По его данным, за чистками засветившихся в слитой в интернет базы данных с сайта «Свободу Навальному» может стоять лично глава Департамента транспорта Максим Ликсутов.

Людей вынуждают уволиться по соглашению сторон, предлагая в этом случае компенсацию, а в противном – угрожая жестко придираться — составлять замечания, штрафовать и заставлять писать объяснительные буквально за каждый не включенный водителем на маршруте поворотник — и в конце концов увольнять по статье. Некоторые из пожаловавшихся предоставили «Дождю» аудиозаписи разговоров с начальниками. Части из них прямо говорили, что распоряжение идет от Ликсутова и связано с политикой, от других избавлялись с формулировками «метрополитен больше не нуждается в ваших услугах» и «сами все понимаете».

Увольняют, не давай доработать даже до конца месяца, в том числе в структурах, где уже есть дефицит кадров. В общей сложности, по данным канала, увольнения затронули как минимум сотню человек – не только в метрополитене и Мосгортрансе, но и ГКУ «Администратор Московского парковочного пространства», и других бюджетных учреждениях в структуре Дептранса.

«Дождь» отправил официальные запросы во все структуры Дептранса, чьи сотрудники жаловались на увольнения. Ни одна из этих компаний пока информацию о массовых увольнениях никак не прокомментировала.