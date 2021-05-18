Адвокаты говорят об ухудшении состояния здоровья арестованного по делу о госизмене ученого Валерия Голубкина

Адвокаты говорят об ухудшении состояния здоровья арестованного по делу о государственной измене ученого Валерия Голубкина. Наблюдаются проблемы с сердцем и сердечно-сосудистой системой. Все это стало последствием перенесенного коронавируса, — сказал агентству ТАСС представитель защиты. Адвокаты намерены просить о переводе Голубкина под домашний арест. В то же время следствие, по их данным, намерено просить о продлении срока в СИЗО.

Сам ученый, который работал в Центральном аэрогидродинамическом институте, вину не признает. 70-летний Голубкин находится в СИЗО с середины апреля.