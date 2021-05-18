СМИ: Власти США откажутся от применения санкций в отношении оператора газопровода Северный поток-2

Власти США, как пишет интернет-издание Аксиос, откажутся от применения санкций в отношении оператора газопровода Северный поток-2. Запретительные меры не коснутся компании Норд Стрим-2АГ и ее генерального директора, бывшего офицера разведки ГДР и приятеля Владимира Путина Маттиаса Варнига. По сведениям американского интернет-издания госдепартамент откажется от применения санкций, сославшись на национальные интересы США.

В то же время под санкции попадут ряд организаций и несколько российских кораблей, которые участвуют в проекте. Ранее в американской администрации неоднократно подчеркивали, что намерены добиваться остановки строительства газопровода. С этим не согласны в Берлине.

