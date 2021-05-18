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21:05, 18 мая 2021

Один человек пострадал из-за непогоды в Подмосковье

Жительница Истры госпитализирована после того, как на нее упало дерево, — передает агентство ТАСС. Кроме того, в Балашихе ветер повалил два дерева, повредив две машины. Ранее МЧС предупредило о сильном ветре и потенциально-опасной погоде до вечера сегодняшнего дня.


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