Один человек пострадал из-за непогоды в Подмосковье

Жительница Истры госпитализирована после того, как на нее упало дерево, — передает агентство ТАСС. Кроме того, в Балашихе ветер повалил два дерева, повредив две машины. Ранее МЧС предупредило о сильном ветре и потенциально-опасной погоде до вечера сегодняшнего дня.