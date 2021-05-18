Дождь: Массовые увольнения за поддержку Алексея Навального происходят не только в московском метро

Массовые увольнения за поддержку Алексея Навального, как утверждает телеканал Дождь, происходят не только в московском метро. С предложением уйти по собственному желанию столкнулись сотрудники многих учреждений Департамента транспорта Москвы, — говорится в расследовании Дождя. В случае отказа людям угрожают увольнением по статье, — рассказал один из бывших сотрудников ведомства.

Сами уволенные работники говорят, что разнарядка об увольнении идет сверху. Забирать трудовую книжку заставляют тех, кто попал в базу сторонников Навального, которая ранее утекла в сеть. В самом Департаменте транспорта эту публикацию канала пока не комментировали.

Об увольнении в других департаментах мэрии пока ничего неизвестно.