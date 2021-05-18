Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси призвала к дипломатическому бойкоту Олимпиады 2022 года в Китае

По ее мнению, те мировые лидеры, кто поедет на эти игры, не будет иметь морального авторитета говорить о правах человека. Пелоси обвинила власти Китая в геноциде коренных жителей Синьцзян-Уйгурского автономного региона, который находится на северо-западе КНР. Пекин такие обвинения отвергает.