Название и символика ФК Реал, Барселона и Манчестер Юнайтед признаны самыми дорогими торговыми марками в мире футбола

Название и символика футбольных клубов Реал, Барселона и Манчестер Юнайтед признаны самыми дорогими торговыми марками в мире футбола. В отчете компании Бренд Файненз говорится, что их стоимость колеблется от одного миллиарда до почти одного миллиарда 300 миллионов евро. В то же время участники несостоявшегося проекта Супер-лиги потеряли в общей сложности более 600 миллионов долларов. На столько в общем подешевели бренды 12 клубов, которые должны были войти в новую Лигу.

Из российских клубов самым дорогим признан питерский Зенит. По сравнению с прошлым годом название и символика клуба подорожали на 35% — до 135 миллионов евро. В общем списке Зенит занял 33-е место.

