Саратовская полиция начала проверку обстоятельств драки несовершеннолетних хоккеистов на матче в городе

Инцидент произошел в воскресенье на игре команд «Айсберг» и «Олимп». Потасовка между 13-летними спортсменами началась за 12 секунд до финальной сирены. Драку пришлось разнимать тренерам и родителям. Матч не был доигран, лидировала команда «Айсберг» со счетом 6:3. В итоге ей присудили победу.