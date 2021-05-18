Бизнес инсайдер: Военнослужащие стран НАТО на учениях отрабатывали действия на случай полномасштабного конфликта с РФ

Военнослужащие стран НАТО на недавних учениях отрабатывали действия на случай полномасштабного конфликта с Россией, — пишет американское интернет-издание «Бизнес инсайдер». Маневры проводились в Восточной Европе, в них участвовали военнослужащие из стран этого региона, а также Испании, Великобритании, Германии, Грузии и Украины. При этом, как пишет издание, важную роль на случай конфликта может сыграть спецназ Военно-морских сил США и боевые катера.

Ранее в ходе учений в Эстонии высадились американские десантники, которые прибыли прямиком с территории США.

