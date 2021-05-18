На Галапагосских островах обрушилось знаменитое скальное образование, известное как Арка Дарвина

Власти Эквадора говорят, что это произошло по естественным причинам из-за выветривания. Арка была названа в честь знаменитого британского ученого Чарльза Дарвина, который посетил эти острова почти 200 лет назад. Именно разнообразие животного мира этого архипелага навело исследователя на мысль о механизме эволюции.