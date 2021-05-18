Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл призвал Госдуму ограничить суррогатное материнство в стране, и в частности, полностью запретить эту практику для иностранцев. Он подчеркнул, что само суррогатное материнство не благословляется Церковью, а продавать за рубеж родительский потенциал женщин еще и безнравственно на фоне снижения численности населения России, — приводит слова патриарха агентство ТАСС.

В последнее время Кирилл выступил с серией инициатив, связанных с рождаемостью в России. Так, недавно он призвал женщин, которые по каким-либо причинам не хотят рожать, отказаться от аборта и отдать будущего ребенка на воспитание Церкви.