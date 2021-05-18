Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего схимонаха Сергия

Теперь обвиняемый и его защита начинают знакомиться с материалами. Само обвинение осталось прежним, — рассказал агентству ТАСС один из адвокатов Сергия, настоящее имя которого Николай Романов.

Бывшего монаха задержали в Среднеуральском женском монастыре в конце прошлого года. Его обвиняют в склонении к самоубийству, самоуправстве и оскорблении религиозных чувств. Почти полгода он находится под стражей. В прошлом году церковный суд лишил его сана после серии выступлений с критикой властей и отрицании опасностей коронавируса.