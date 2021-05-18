Набирает обороты дипломатический конфликт между Марокко и Испанией

Официальный Рабат объявил сегодня об отзыве посла для консультаций, — передает агентство Франс-Пресс. Взаимоотношения двух стран обострились на фоне очередного миграционного кризиса.

Накануне около 6 тысяч нелегалов проникли на территорию города Сеута, который располагается на африканском побережье. До этого недовольство марокканских властей вызвало сообщение о том, что в Испании проходит лечение лидер организации «Фронт Полисарио», который выступает за независимость Западной Сахары от Марокко.