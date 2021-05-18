В работе трубопроводов американской компании Colonial Pipeline вновь наблюдаются перебои

Как передает агентство Bloomberg, недоступна система, которая позволяет клиентам контролировать партии топлива. Оператор трубопровода подвергся хакерской атаке на позапрошлой неделе. Сообщалось, что злоумышленники блокировали работу системы и требовали выкуп. По сведениям Bloomberg, компания заплатила несколько миллионов долларов.

Американские власти говорили, что хакеры находятся в России, но в то же время, по всей вероятности, не связаны с властями.

