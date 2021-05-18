Белорусские силовики задержали не менее 13 сотрудников интернет-издания TUT.BY

В том числе главного редактора Марину Золотову. У нее дома прошел обыск. Также обыск не прекращается в самой редакции. У некоторых из задержанных оперативники изъяли технику.

Остается неизвестным местонахождение нескольких журналистов, которые утром приехали освещать события возле офиса TUT.BY

Власти Белоруссии заблокировали сегодня сайт один из крупнейших независимых интернет-изданий республики. Против руководителей возбудили дело о неуплате налогов. Журналисты TUT.BY активно освещали протесты, которые проходили с августа прошлого года после выборов президента.

