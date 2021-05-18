Верховная Рада Украины уволила министра здравоохранения Максима Степанова

Депутаты уволили главу Минздрава по представлению премьера – за срыв кампании по вакцинации от коронавируса. За решение проголосовали чуть больше половины депутатов.

Глава правительства, выступая с трибуны парламента, упрекнул Степанова в чрезвычайно медленном прогрессе поставок. По данным Минздрава, на Украине при населении свыше 40 миллионов один компонент вакцины от коронавируса получили менее миллиона человек, два – менее 30 тысяч. Степанов в свое оправдание напоминал, что о поздних датах поставок все производители предупреждали Украину в самом начале переговоров. В стране применяются индийско-британский препарат Covishield, американская вакцина от Pfizer и китайская – от Sinovac.

Парламентарии, недовольные работой Степанова на посту главы Минздрава, также указывали, что вакцинация от COVID-19 и стартовала в стране одной из последних в Европе — 24 февраля.

Степанов, по образованию врач, занимал должность главы Минздрава с 30 марта 2020 года. До этого он возглавлял Одесскую область.