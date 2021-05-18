Суд обязал «РИА ФАН» удалить со своего сайта утверждения о связях журналиста «Новой газеты» Короткова с террористами

Петербургский суд обязал издание «РИА ФАН» удалить со своего сайта утверждения о связях журналиста «Новой газеты» Дениса Короткова с террористами. Ранее Коротков делал громкие расследования о так называемой «ЧВК Вагнера».

«РИА ФАН» утверждало журналист «Новой газеты» Денис Коротков связан с признанным террористическим и запрещенным в России «Исламским государством». Об этом сообщила редакция газеты. Суд также обязал «РИА ФАН» в течение трех месяцев держать на своем опровержение этого материала. В нем утверждалось, что Коротков работал с преступниками по заказу политика Михаила Ходорковского. Материал появился через четыре дня после того, как Коротков опубликовал в «Новой газете» видео жестокого убийства сирийца бойцами «Частной военной компании Вагнера». Журналисты связывают ее с предпринимателем Евгением Пригожиным. Он же возглавляет попечительский совет медиагруппы «Патриот», в которую входит РИА ФАН. В прошлом году Короткова из-за публикаций РИА ФАН опрашивали в рамках доследственной проверки. Уголовное дело возбуждать не стали.

Предприниматель Евгений Пригожин отрицают любую связь с «ЧВК Вагнера».