Госдума приняла сегодня в первом чтении ряд резонансных законопроектов

В том числе, поправки, которые запрещают баллотироваться в парламент людям, связанным с организациями, признанными экстремистскими или террористическими. Даже тем, кто перечислял этим организациям средства.

За этот документ проголосовали 293 из 340 присутствовавших парламентариев. 45 высказались против и двое воздержались. Между тем, против документа выступил, в том числе, член фракции «Единая Россия», 74-летний депутат Николай Гончар, — отмечает интернет-издание «Открытые медиа».

С критикой документа выступил депутат от ЛДПР Сергей Иванов. Иванов предупредил сторонников законопроекта, что он может в будущем коснуться их самих.

В свою очередь, один из соавторов поправок, депутат-"единоросс" Андрей Альшевских, выступил, в том числе, и за запрет избираться в думу представителям некоторых зарегистрированных российских партий. Большинство наблюдателей полагают, что сам Альшевских имел в виду партию «Яблоко».

Новый документ также называют законопроектом против соратников Алексея Навального. Это связано с тем, что сейчас в московском суде рассматривается вопрос о признании экстремистскими организаций, которые создал политик.

