Известная топ-модель Наоми Кэмпбелл впервые стала матерью

Об этом 50-летняя манекенщица написала на своей странице в Instagram. Кто именно отец девочки, она не уточняет. Официально Кэмпбелл не замужем. Ранее она несколько лет встречалась с российским предпринимателем Владиславом Дорониным. В 2013 году пара объявила о расставании.