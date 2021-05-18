Тверской суд Москвы оштрафовал на 150 тысяч рублей депутата Мосгордумы от «Яблока» Сергея Митрохина. Его признали виновным в повторном нарушении правил проведения акции. Парламентария задержали в середине марта у здания Совета Федерации, где проходили пикеты против проблем столичных общежитий. Как утверждает Митрохин, в акции протеста он не участвовал и стоял в нескольких десятках метрах от проведения пикетов: «События эти произошли 17 марта, когда я стоял и давал интервью журналистам около Совета Федерации. В десятках метров от меня пикетчики проводили так называемый «пикет бомжей» против игнорирования Советом Федерации проблемы московских общежитий. Оказалось, что давать интервью в десятках метров от одинокого пикетчика является правонарушением». Депутат уже сказал «Эху Москвы», что намерен обжаловать этот штраф.
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