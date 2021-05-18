Вопрос о судьбе газопровода «Северный поток-2» решится в течение года, — уверен министр экономики Германии Петер Альтмайер. По его словам, главной проблемой является не отсутствующее разрешение, все зависит от того, как быстро будут работать суда-трубоукладчики. Альмайер добавил, что экспорт российского газа в ФРГ всегда был стабильным и политические проблемы ему не мешали, — передает агентство Интерфакс.

США добиваются остановки строительства газопровода, так как считают, что он усилит зависимость Европы от России. В Берлине настаивают, что проект является в первую очередь экономическим. Между тем, против Северного потока-2 выступили также европейские экологи.