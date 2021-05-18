Верховная Рада Украины отправила в отставку министра здравоохранения Максима Степанова

В вину ему был поставлен провал кампании по вакцинации от коронавируса, и в частности, неоднократный перенос поставок препаратов. Сам Степанов однако сказал, что еще прошлым летом в ходе переговоров с производителями лекарственных средств Киев предупреждали о вероятности поставок лишь в конце этого года. Степанов возглавлял Минздрав страны с марта 2020-го.