Сегодня столбики термометров в Москве превысили 30 градусов тепла

Уже к 8 утра воздух прогрелся до 21 градуса – на 4 градуса сильнее, чем вчера. После полудня на метеостанции ВДНХ зарегистрировали 30,6 по Цельсию – настоящая жара для средней полосы, чуть выше климатической нормы даже для июля. И все же до абсолютного рекорда этого дня, в далеком 1897-м, не хватило половины градуса. Вчерашний день, напомним, свой максимум обновил, превысив показатель шестидесятилетней давности. Последние 7 лет в Москве 30-градусной жары в мае вообще не было. В этих условиях горожане массово отправились в парки и к водоемам – досрочно открывать пляжный сезон.

В столичном регионе продлили объявленный вчера оранжевый уровень опасности из-за погоды – помимо жары МЧС предупредило еще и о ветре с порывами до 18 м/с. Ну а жителям Подмосковья пообещали и вовсе прогрев местами до 35 градусов. Правда, все это ненадолго. Уже завтра научный руководитель Росгидромета Роман Вильфанд прогнозирует москвичам грозы, ливни и первое похолодание.

В течение нескольких дней температура опустится и вовсе до 15 градусов.

В такую погоду врачи рекомендуют быть особенно осторожным пожилым, астматикам и сердечникам. Кроме того, всем советуют избегать длительного пребывания под прямыми солнечными лучами, носить просторную светлую одежду, пить больше воды и меньше – газировок и алкоголя.