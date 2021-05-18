Государственная дума приняла в первом чтении два резонансных законопроекта

Первый из них касается участия в выборах в нижнюю палату парламента, второй – поддержки нежелательных организациях.

Граждане, которые участвовали в деятельности общественных, религиозных или любых других организаций, признанных на территории России экстремистскими, согласно документу, не смогут участвовать в выборах. При этом уточняется, что ограничения касается не только непосредственных сотрудников и руководителей, но и даже тех, кто оказывал какую-то помощь таким организациям. Например, переводил деньги или консультировал сотрудников.

Заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия» Валерий Гартунг отметил, что такой закон был бы очевиден. Если бы не тот факт, что он будет иметь обратную силу.

Вместе с тем, идею законопроекта не поддержала фракция ЛДПР. Так, Сергей Иванов отметил ЦИТАТА «жулики и воры могут стать депутатами Госдумы, а человек, который написал, что жулики и воры украли [деньги], уже не имеют права избираться».

Проект закона был внесен в нижнюю палату парламента вскоре после того, как прокуратура Москвы потребовала признать ряд связанных с политиком Алексеем Навальным организаций в список экстремистских. И если такой закон будет принят, то, например, юрист ФБК Любовь Соболь, которая ранее неоднократно заявляла о своих намерениях участвовать в предстоящий выборах в Госдуму, сделать этого не сможет.

Второй документ, принятый сегодня в первом чтении нижней палатой касается непосредственного участия граждан в деятельности организаций, признанных на территории России нежелательными, в том числе работающих за пределами страны. Авторы закона отметили, что сейчас за советующие действия не предусмотрена никакая ответственность. Теперь же предлагается ввести уголовное наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года. По словам депутата от фракции «Единая Россия» Анатолия Выборного, это должно помочь воспрепятствовать вмешательству иностранных государств в дела России

Ряд других депутатов с такой постановкой вопроса не согласны. В частности, ЛДПР считает, что вводить уголовную ответственность нельзя, если организация не признана преступной.

Второе чтение инициатив запланировано на следующую неделю. Российские власти считают ФБК иностранным агентом.