Нетаньяху подтвердил, что операция против палестинских радикалов в секторе Газа продолжится как минимум несколько дней

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил сегодня, что операция против палестинских радикалов в секторе Газа продолжится как минимум несколько дней. Обе стороны не прекращают обстрелы. Международное сообщество призывает к прекращению насилия.



У президента Турции есть свой план. Реджеп Тайип Эрдоган считает, что только трехстороннее управление Иерусалимом может привести к миру в этом древнем городе. Обратившись к нации по итогам заседания кабинета министров, президент Эрдоган сделал несколько важных заявлений, касающихся обострившейся ситуации на Ближнем востоке и, в частности, в Иерусалиме, — пишет издание «Туркие». — Коснувшись жизни Иерусалима во времена Османской империи, он заметил, что там мирно сосуществовали последователи ислама, иудаизма и христианства. Глава исполнительной власти Турции сообщил, что поделился своими планами об особом устройстве города также и с Папой Франциском. — Для того, чтобы этот город, воплощающий в себе религиозные символы трех конфессий достиг прочного мира и спокойствия, каждый из представителей этих религий должен пойти на жертвы, считает Эрдоган. Он предложил ввести управление Иерусалимом со стороны трехконфессиональной комиссии как «самый быстрый и эффективный способ предотвратить угрозу конфликтов, разрушений и океанов пролитой крови», которыми “ полна мировая история” ( перевод сайта Иносми).

Со слов президента Турции, Израиль является «террористическим государством», которое своими “ нападениями и массовыми убийствами отравило праздник окончания священного месяца Рамадан и в этом году, посягая на неприкосновенность Иерусалима и безжалостно убивая мирных жителей в Секторе Газа”. Реджеп Тайип Эрдоган также резко осудил одобренную Джо Байденом продажу оружия Израилю. Президент США, считает глава Турции, с одной стороны, выступая союзником армян, пострадавших от «так называемого геноцида», с другой, поддерживает «несоразмерные нападения на Газу, которые привели к мученической смерти тысяч людей». Эрдоган также отреагировал и на поднятие, в знак солидарности, израильского флага над зданием ведомства канцлера Австрии, — пишет «Туркие»: «Поднять над своим официальным зданием флаг террористического государства — значит жить под проекцией терроризма».