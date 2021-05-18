Нарышкин: Великобритания и США могут быть причастны к взлому американской компании «Солар Виндз»

Великобритания и США могут быть причастны к взлому американской компании «Солар Виндз», — об этом в интервью ВВС заявил глава СВР Сергей Нарышкин.

Вирус, с помощью которого была совершена атака является усовершенствованной версией тех, что существовали в прошлые годы, отметил, в свою очередь, зам.директора национального координационного центра по компьютерным инцидентам ФСБ Николай Мурашов.

В декабре прошлого года американские СМИ сообщали, что хакеры, связанные с иностранным правительством, взломали системы крупных госструктур. Позже стало известно, что кибератака была нацелена на IТ— компанию Солар Виндз. Впоследствии администрация США ввела очередную серию санкций, признав Россию причастной к этому делу.