В Лейпциге сегодня задержали бизнесмена, который, как полагают в прокуратуре, сотрудничал с российскими спецслужбами

Федеральная судебная палата вынесла приказ об аресте гражданина Германии, фамилия которого не раскрывается. Задержание произвели сотрудники Таможенного уголовного ведомства по решению центральной прокуратуры. Одновременно в частных и служебных помещениях арестованного и других лиц в Лейпциге и Берлине были произведены обыски.

Источник в прокуратуре на вопрос «Эха» не исключил, что обвиняемый ранее был гражданином России и получил гражданство ФРГ после переезда в эту страну. Задержанный обвиняется в нарушении Закона о международной торговле. В двух случаях он экспортировал в Россию товары без официального разрешения. Содействуя спецслужбам иностранного государства, он обошел запрет о вывозе промышленных изделий, которые могут использоваться в мирных и оборонных целях. Экспорт произошел в нарушение санкций Евросоюза, вынесенных за аннексию Крыма в 2014 году.

Обвиняемый был управляющим компании в Саксонии и поддерживал отношения с предприятием в России, которое находилось в подчинении одной из спецслужб, действуя как посредник между экспортерами и оборонными предприятиями в Российской Федерации. Через него производились закупки высококачественных станков для оборонной промышленности. Обвиняемый подделывал торговую документацию, изменяя обозначения экспортера и получателя, а также скрывая конечное назначение товаров. Поставки осуществлялись для производства компонентов ядерного вооружения.

В ближайшие дни Федеральная судебная палата Германии должна принять решение о возможном перемещении обвиняемого в следственный изолятор.