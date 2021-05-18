В Белоруссии заблокировали один из главных новостных порталов страны Tut.by — он активно освещал беспрецедентные протесты, начавшиеся после президентских выборов. На руководство сайта завели уголовное дело, в редакции и домах сотрудников издания провели обыски.

Этим утром одно за другим начали появляться сообщения об обысках в главном и региональных офисах сайта Tut.by и у его сотрудников. К ним пришли из Департамента финансовых расследований. На этаже главреда издания Марины Золотовой выбили дверь, в редакции двери заклеили полиэтиленом. При этом сотрудники, находившиеся в момент появления силовиков в офисе, перестали отвечать на звонки, рассказывала в тот момент «Эху Москвы» журналистка Tut.by Анна Перова: «Вся редакция сидит и не понимает, что происходит, потому что те, кто в офисе, не выходят на связь. Те, к кому пришли домой, тоже не выходят на связь. Остальные просто сидят и догадываются, что происходят. Они написали, что к нам пришли, и все.»

К офису Tut.by вскоре после начала обысков приехало несколько журналистов и фотографов, но и они вскоре перестали отвечать на звонки. Связь пропала и с Юлией Чернявской — вдовой основателя компании Tut.by Юрия Зиссера. Позже выяснилось, что ее госпитализировали с гипертоническим кризом. Рядом с ней в больнице находится оперативник.

Стало известно, что силовики пришли и к нескольким связанным с Tut.by компаниям, среди которых в частности Hoster.by — это крупнейший регистратор и администратор белорусских доменных зон, обслуживает более 60% всех белорусских сайтов. Все это время в Комитете госконтроля, в структуру которого входит Департамент финансовых расследований, происходящее не комментировали. А позже выпустили заявление – о возбуждении дела в отношении должностных лиц ТУТ БАЙ МЕДИА, их подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Якобы компания, имеющая ряд налоговых преференций, будучи резидентом Парка высоких технологий, получило выручку, «не обусловленную деятельностью, разрешенной для резидентов. У Tyt.by отозвали статус, лишив льгот. Затем выяснилось, что заблокирован сайт издания. Причем открыть его нельзя было даже в России, в том числе с помощью VPN-сервисов, которые обычно позволяют обходить такие блокировки. Редакции удалось восстановить доступ к порталу с помощью «зеркала». Блокировку обосновали публикацией на сайте запрещенной информации – речь о материалах в которых содержится информация от имени незарегистрированного оппозиционного фонда BYSOL.

Решение властей Белоруссии не удивляет местного политолога Александра Класковского. Он полагает, что уголовное дело в отношении TUT.BY может закончиться суровым наказанием.

Журналисты в Белоруссии должны действовать в соответствии с политикой властей, — говорил ранее президент Лукашенко. Лукашенко призвал белорусские СМИ продвигать интересы государство более настойчиво.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская назвала происходящее «умышленным убийством» независимого издания и призвала Евросоюз ввести санкции в отношении всех ответственных за репрессии лиц.