В Москве, согласно оперативным данным, за минувшие сутки выявили около 2,5 тысяч новых заражений коронавирусом

В Санкт-Петербурге около 800. Власти северной столицы признают, что эпидемиологическая обстановка ухудшается, что пока не является основанием для отмены крупных мероприятий.

На прошлой неделе в Петербурге число активных больных и количество госпитализаций выросло почти на треть. Об этом губернатор города Александр Беглов рассказал в традиционном радиообращении. По его словам, если тенденция сохранится, то по требованию Роспотребнадзора городская администрация может усилить ограничения. При этом, об отмене важных мероприятий речи пока не идет.

Сегодня Госпиталь для ветеранов войн расширил мощности павильона-трансформера. Там дополнительно развернули 120 коек. В Петербурге свободно около 10 процентов коек в 12 городских и двух федеральных стационарах. Вице-губернатор Олег Эргашев накануне напомнил, что все основные ограничения будут действовать до конца этого месяца. В городе сохраняются масочный режим и ограничения для публичных мероприятий. В то же время, полный курс вакцинации прошли от силы 10 процентов горожан. При том, что запас препаратов городе составляет около 180 тысяч доз.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что вопрос о переносе Петербургского Экономического форума не рассматривается.

Кстати, Владимир Путин сегодня в Кремле принимал новых послов иностранных государств. Они должны были ему вручить верительные грамоты, но не смогли сделать это лично.

Многие ограничения, которые введены в России из-за пандемии коронавируса, все еще сохраняются. Другие давно отменены.