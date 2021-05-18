Немерюк не исключил, что ЦДМ будет оштрафован за отсутствие достаточных противокоронавирусных мер

Глава Департамента торговли и услуг Москвы, первый заместитель руководителя аппарата мэра Москвы Алексей Немерюк не исключил, что Центральный детский мир на Лубянке будет оштрафован за отсутствие достаточных противокоронавирусных мер. Об этом он сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Я думаю, что наряду с закрытием, скорее всего, да, и штрафные санкции тоже будут на сам магазин наложены», — заявил А.Немерюк.

Что касается сроков открытия ЦДМ, чиновник отметил, что это будет зависеть от руководства учреждения. «Как только они устранят все нарушения, на которые указал Роспотребнадзор, после этого они смогут возобновить свою работу. По срокам – я думаю, что они уже сами будут определяться по времени, как быстро они смогут исправить и представить исправление своих ошибок коллегам», — заключил А.Немерюк.

Ранее в Москве опечатали ЦДМ на Лубянке после встречи с актерами «Майора Грома». Роспотребнадзор установил, что на автограф-сессии актеров фильма посетители были без масок и перчаток, а запас дезинфицирующих средств был недостаточным.