Министра здравоохранения Украины Максима Степанова хотят уволить из-за срыва кампании вакцинации от коронавируса

Речь идет в том числе и о переносе сроков поставок препарата, пояснили в кабинете министров страны. В свою очередь Степанов подчеркнул, что Минздрав начал переговоры с ведущими производителями еще летом прошлого года. В то время компании предупреждали, что первые партии могут поступить только в конце этого года. Максим Степанов занимает должность министра здравоохранения Украины больше года.