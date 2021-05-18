Министра здравоохранения Украины Максима Степанова хотят уволить из-за срыва кампании вакцинации от коронавируса

Речь идет в том числе и о переносе сроков поставок препарата, пояснили в кабинете министров страны. В свою очередь Степанов подчеркнул, что Минздрав начал переговоры с ведущими производителями еще летом прошлого года. В то время компании предупреждали, что первые партии могут поступить только в конце этого года. Максим Степанов занимает должность министра здравоохранения Украины больше года.
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