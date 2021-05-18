Обыски проходят в мэрии Оренбурга

Следователей интересует финансово-хозяйственная деятельность нескольких муниципальных учреждений, — рассказали представители городской администрации. Опрашивается, в том числе, вице-мэр по экономике. В то же время, — заверили в администрации, — городское руководство работает в штатном режиме.

В Следственном комитете пока действия своих сотрудников не прокомментировали.

