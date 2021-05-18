Госдума ужесточает правила выдачи лицензий на оружие

Нижняя палата приняла в первом чтении законопроект, который вводит дополнительные основания для отказа. В частности, предлагается запретить выдачу лицензий россиянам с двумя и более погашенными судимостями. Запрет коснется также тех, кто подвергался административному наказанию за езду в нетрезвом виде. Вводятся дополнительные основания для аннулирования лицензий и разрешений на оружие.

Сам документ внесли в Думу еще в конце прошлого года. Вопрос об ужесточении требований к выдаче разрешений вновь обсуждают в связи с трагедией в гимназии Казани, где бывший ученик застрелил семерых детей и двои учителей.