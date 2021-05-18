Немерюк: Ежедневно в Москве составляется порядка 40 протоколов на торговые предприятия за отсутствие масок

Ежедневно в Москве составляется порядка 40 протоколов на торговые предприятия за отсутствие масок у работников и посетителей. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» руководитель Департамента торговли и услуг города Москвы Алексей Немерюк.

«Ежедневно составляется от 30 до 40 протоколов на предприятия торговли за отсутствие как у работников, так и у посетителей масок. Также предприятия закрываются. Только в майские праздники более 10 предприятий — их работа была приостановлена», — рассказал он.