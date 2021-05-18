Немерюк назвал «трагической ошибкой» руководства ЦДМ отсутствие подготовки помещения к проведению автограф-сессии

Руководитель Департамента торговли и услуг города Москвы Алексей Немерюк назвал «трагической ошибкой» то, что руководство Центрального детского мира на Лубянке не подготовило ЦДМ к проведению автограф-сессии, с точки зрения противокоронавирусных мер. Об этом он сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Мне кажется, руководство в воскресение все сказало на эту тему. Это была их трагическая ошибка, когда они не посчитали, не подготовились к данному мероприятию. Действительно большое количество москвичей и гостей столицы пришли в детский магазин, что и вызвало в последующем проверку Роспотребнадзора», — отметил А.Немерюк.

При этом он подчеркнул, что контролирующие органы «так же строго относятся ко всем предприятиям в Москве». «Детский мир, может, просто резонансный случай», — заключил А.Немерюк.

Как стало известно, в Москве опечатали ЦДМ на Лубянке после встречи с актерами «Майора Грома». Роспотребнадзор установил, что на автограф-сессии актеров фильма посетители были без масок и перчаток, а запас дезинфицирующих средств был недостаточным.