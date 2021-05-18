Суд обязал агентство РИА ФАН удалить публикацию о журналисте «Новой газеты» Денисе Короткове

Приморский суд Петербурга обязал агентство РИА ФАН удалить публикацию о журналисте «Новой газеты» Денисе Короткове. Он частично удовлетворил иск самого Короткова о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Поводом послужили две публикации на сайте РИА ФАН, в которых говорилось о связях газеты и самого корреспондента с одной из террористических группировок. В свою очередь, само агентство связывают в прессе с так называемой «фабрикой троллей» и структурами бизнесмена Евгения Пригожина, которого называют также «поваром Путина».

