Мосгорсуд ужесточил приговор адвокату Ольге Лукмановой

Он заменил ей условное наказание на реальное, — передает агентство ТАСС. В начале года Лукманова была признана виновной в попытке мошенничества. Измайловский суд Москвы назначил ей 5 лет условного срока и 3 года запрета на занятие профессиональной деятельностью.

Ольга Лукманова была участником ряда резонансных судебных процессов и считает уголовное преследование местью за свою работу. Среди прочего, она представляла интересы бывшего начальника одного из управлений Следственного комитета России Александра Ламонова.

