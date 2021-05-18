S7 сняла с продажи билеты на рейсы в Турцию и после 1-го июня, когда по плану должно было возобновиться авиасообщение

Авиакомпания S7 вслед за Аэрофлотом сняла с продажи билеты на рейсы в Турцию и после 1-го июня, когда по плану должно было возобновиться авиасообщение с этой страной.

S7 убрала из расписания все рейсы до октября, в отличие от Аэрофлота, который пока снял только июньские (и то за исключением двух рейсов в неделю Москва-Стамбул – это единственное разрешенное на данный момент прямое авиасообщение между странами). Правда, из-за дефицита предложения стоимость билетов на эти два рейса в мае-июне исчисляется десятками тысяч рублей в одну сторону. В обеих авиакомпаниях меру называют превентивной, и заверяют, что при нормализации обстановки готовы возобновить продажу в кратчайшие сроки.

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом продление ограничений не подтверждает. Окончательное решение там обещают принять к концу месяца, отправив в Турцию делегацию для изучения обстановки на месте (недавно турецкие власти констатировали, что пик заболеваемости пройден).

Решение о приостановке авиасообщения приняли в середине апреля, объясняя это ростом числа заражений в Турции. Одновременно с ней полностью приостановили и полеты из России в Танзанию.