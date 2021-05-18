МЧС предупреждает жителей Подмосковья о сильном ветре

Его порывы могут достигать 18 м/с. Предупреждение действует до вечера, передает агентство «Москва». Тем временем в столице, по данным Гидрометцентра, потенциально опасная погода ожидается в среду и четверг. Завтра и послезавтра прогнозируют грозу. Порывы ветра в среду в городе могут достигать 17 м/с. Сегодня московская погода побила рекорд XIX века. Воздух в городе прогрелся выше 30 градусов.
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Расстрел в Казани обнажил проблемы путинской России На улицах советских городов было спокойно, а в школах не требовалась специализированная охрана. Еще в конце 1980-х годов в моей школе была только вахтерша, а дежурство на входе вели старшеклассники, которые проверяли наличие сменной обуви. И никаких серьезных инцидентов я не припоминаю…