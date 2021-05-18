МЧС предупреждает жителей Подмосковья о сильном ветре

Его порывы могут достигать 18 м/с. Предупреждение действует до вечера, передает агентство «Москва». Тем временем в столице, по данным Гидрометцентра, потенциально опасная погода ожидается в среду и четверг. Завтра и послезавтра прогнозируют грозу. Порывы ветра в среду в городе могут достигать 17 м/с. Сегодня московская погода побила рекорд XIX века. Воздух в городе прогрелся выше 30 градусов.