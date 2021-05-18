В Испании запустили реабилитационные курсы для чиновников, «которые не могут перестать воровать»

Их смогут посещать бывшие госслужащие, кто сейчас отбывает наказание по делам о коррупции, пишет американская газета The New York Times. Пока посещение курсов добровольное. Участников ждут сеансы групповой терапии. В конце осуждённые должны будут попросить прощения у людей, которые пострадали от их действий. Среди действующих участников программы называют шурина короля Испании, гандболиста и призёра Олимпийских игр Иньяки Урдангарина. Он отбывает шестилетнее наказание за мошенничество.