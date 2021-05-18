Российская авиакомпания S7 отменила полеты в Турцию до конца летнего сезона

Это связано с тем, что сохраняется неопределенность по этому направлению. При восстановлении авиасообщения перевозчик будет готов возобновить рейсы, сказали в компании агентству РИА Новости. Ранее «Аэрофлот» приостановил полеты в Турцию до конца июня. Оперативный штаб ограничил авиасообщение с этой страной из-за ситуации с коронавирусом. Ограничение действует до конца весны, и пока о его продлении официально не сообщалось.
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