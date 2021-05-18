ГД приняла в I чтении законопроект, ужесточающий законодательство в отношении признанных нежелательными организаций

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который ужесточает законодательство в отношении признанных нежелательными организаций. Руководители таких структур будут привлекаться к уголовной ответственности, им может грозить до 6 лет лишения свободы. Россияне, которые участвовали в деятельности таких НПО будут привлекаться сначала к административной и только потом к уголовной ответственности. Им может грозить до 4 лет лишения свободы.

