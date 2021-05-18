ГД одобрила в I чтении законопроект, запрещающий избрание в парламент людей, связанных с экстремистскими организациями

Госдума одобрила в первом чтении законопроект, который запрещает избрание в парламент людей, связанных с организациями, признанными экстремистскими. Такой же запрет предлагается ввести для тех, кто перечислял средства подобным организациям или структурам, признанным террористическими.

Сообщается, что из 340 депутатов этот законопроект поддержали 293 парламентария, 45 высказались против и двое воздержались. В частности, отказались поддерживать его КПРФ и Справедлива Россия.

Сам законопроект был внесен в нижнюю палату на фоне рассмотрения в суде иска о признании экстремистским Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. Ранее власти признали эту организацию иностранным агентом.