Z Архив новостей новости
5 16 6 1086
16:31, 18 мая 2021

ГД одобрила в I чтении законопроект, запрещающий избрание в парламент людей, связанных с экстремистскими организациями

Госдума одобрила в первом чтении законопроект, который запрещает избрание в парламент людей, связанных с организациями, признанными экстремистскими. Такой же запрет предлагается ввести для тех, кто перечислял средства подобным организациям или структурам, признанным террористическими.

Сообщается, что из 340 депутатов этот законопроект поддержали 293 парламентария, 45 высказались против и двое воздержались. В частности, отказались поддерживать его КПРФ и Справедлива Россия.

Сам законопроект был внесен в нижнюю палату на фоне рассмотрения в суде иска о признании экстремистским Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. Ранее власти признали эту организацию иностранным агентом.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Юрий Каннер президент Российского еврейского конгресса

Проверка на простых вопросах Вот зная все это (а это известно и не подвергается сомнению), на чьей стороне должны быть все люди, так сказать, доброй воли?...

5 325 6 22249 14.05
Блоги

Константин Косачев вице-спикер Совета Федерации

Несколько соображений о палестино-израильском конфликте Есть риск быть необъективными, в чем заключается, например, ошибка тех, кто рассматривает самоопределение Крыма в отрыве от предшествующих событий на Украине…

5 204 6 27948 14.05
Блоги

Анна Кузнецова Уполномоченный по правам ребенка в России

В чем причины и что делать, чтобы больше НИКОГДА Нужно оградить наших детей от грязи, псевдогероев, наводнивших инфопространство. Наполнить информационных мир наших детей созидательным смыслом и высокими ценностями. Тогда мы не потеряем наших детей ни физически, ни духовно…

5 88 6 13530 12.05
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Авианосцы уходящей страны Если примут решения, то надо дать авианосцам имена – «Пенсия», «Обнуление», «Путин». Гонка вооружений ест Россию живьем…

5 222 6 34988 11:53
Блоги

Юрий Каннер президент Российского еврейского конгресса

Подоплека ультиматума Те, кто знакомы с ситуацией в этой части мира понаслышке, сочтут эту новость рутинной: ну, опять евреи с арабами выясняют отношения, мутузя друг друга, — так они там живут. Но это не соответствует действительности…

5 84 6 14228 11.05
Блоги

Кусок эфира

Максим Шевченко: Миф о демократическом государстве разрушен действиями Нетаньяху те, кто кричат про «победобесие» и критикуют Путина за лязганье гусениц — очень даже одобряют действия Израиля, когда тот бомбит тяжелыми бомбами Газу и занимают позиции абсолютно не либеральные и не демократические…

5 179 6 29729 14.05
Блоги

+ В Подмосковье третьеклассники прошли маршем с игрушечными автоматами В Подмосковье третьеклассники прошли маршем с игрушечными автоматами Дети кричали «Мы русские, с нами Бог»...

5 414 6 72874 15.05
8читать ;смотреть
Блоги

Виктор Шендерович писатель

Новый Холокост всегда на пороге Задайте себе вопрос: как получилось, что независимая Палестина уже четверть века не производит ничего, кроме кротовых нор для военной коммуникации, ненависти к евреям и ракет для их убийства?..

5 403 6 77763 16.05
Блоги

+ Патриарх Кирилл призывает женщин, не готовых воспитывать детей, не делать аборт, а отдать младенцев РПЦ Патриарх Кирилл призывает женщин, не готовых воспитывать детей, не делать аборт, а отдать младенцев РПЦ «Если вы не можете воспитать ребенка, но вы его родили или готовы родить, — не убивайте ребенка, родите и отдайте нам, Церкви»...

5 57 6 11482 13.05
8читать ;смотреть
Блоги

Сахаровский центр многофункциональная общественная и просветительская площадка (власти считают иноагентом)

Заявление о срыве юбилейной выставки к 100-летию Андрея Сахарова Будущее страны, которую руками чиновников пытаются отгородить от наследия одного из лучших своих сынов, рискует оказаться печальным…

5 51 6 10361 17.05
Блоги

Сергей Удальцов лидер движения «Левый фронт»

Расстрел в Казани обнажил проблемы путинской России На улицах советских городов было спокойно, а в школах не требовалась специализированная охрана. Еще в конце 1980-х годов в моей школе была только вахтерша, а дежурство на входе вели старшеклассники, которые проверяли наличие сменной обуви. И никаких серьезных инцидентов я не припоминаю…

5 63 6 14479 15.05
Блоги

Тина Канделаки телеведущая, продюсер

Уравнение без известных После «Колумбайна» американские психологи сделали вывод, что причиной 23 всех школьных инцидентов являлись унижения, которым подвергались будущие убийцы…

5 23 6 5200 12.05
Блоги

Сергей Бунтман 1-й заместитель главного редактора «Эха Москвы»

Кощунство и страх перед Историей Когда, очнувшись, государство опять столкнётся с никуда не подевавшимися фактами, для поверивших в сказку опять наступит катастрофа сознания…

5 253 6 57654 17.05
Блоги

Дмитрий Быков писатель, поэт, журналист

Битва при Хогвартсе Я даже допускаю, что именно наука – школьное преподавание, самообразование, лекции, диктанты, конференции – стала сегодня главным фронтом борьбы прошлого с будущим, как оно уже бывало при любых обскурантистских режимах…

5 110 6 26743 06:01
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

На Марс в обнимку с НАТО Третье место на пьедестале (после США и Китая) может достаться России. Но стоять придется на одной ноге – в обнимку с «гейропой»...

5 105 6 28572 15.05
Блоги

Кусок эфира

Матвей Ганапольский: Израиль сделал свое государство, а Палестина нет Есть Палестина и есть Израиль. Можно посмотреть на одно и на другое. И там и там нет воды, и там и там пустыня, условно говоря, вместо земли. И там и там, если это не возделывать и не приложить руки, это будет пустыня….

5 107 6 29626 17.05

Популярное за неделю

Новости

«Открытые медиа»: Московский метрополитен подал в суд на внука потерпевшего по делу Алексея Навального С Игоря Колесникова администрация подземки требует взыскать 83 тысячи рублей…

5 15 6 13483
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
События типа казанских любопытны тем, что обнажают безмерность идиотизма и порождают оторопь: а что будет с людьми, которые несут дикую чушь, когда это закончится? Как им переобуваться, как им оправдываться?..

5 37 6 110099 12.05
#слушать 52:07 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

«Научный склад преступного ума» (заключенные, занимавшиеся наукой). 3456318
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 3 6 4179 16.05
Блоги

Сергей Асланян журналист «Эха Москвы»

Анализ боеспособности стрелка Ильназа Галявиева Все это демонстрирует отточенный навык владения данным типом оружия. Как и в случае с «керченским стрелком», он должен был оказаться прекрасно подготовленным и невероятно опытным, что не находит подтверждения…

5 108 6 234131 12.05
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Имя Бога, казанский стрелок, оружие, Кремль, Единая Россия и «я больше не буду» Имя Бога, казанский стрелок, оружие, Кремль, Единая Россия и «я больше не буду» Инициатив по казанскому делу — тьма. Самой интересной является инициатива выявления подростков, проявляющих интерес и склонность к оружию. Могу облегчить работу операм…

5 50 6 119827 16.05
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9119893
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4909155

Сегодня в эфире