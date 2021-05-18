Ассоциация, объединяющая более 6 тысяч врачей, которые работают в Токио, призывают власти отменить Олимпиаду

Они утверждают, что ведут борьбу с четвертой волной пандемии коронавируса, которая оказалась самой мощной. Врачи считают, что правительство должно провести консультации с Международным Олимпийским комитетом.

На прошлой неделе другая медицинская организация сказала, что безопасное проведение Игр невозможно.

