Минобороны Белоруссии объявило о внезапной проверке боеготовности ракетных войск республики

К проверке, по сообщению пресс-службы ведомства, привлекаются воинские части и подразделения комплексов тактических ракет «Точка-У», реактивных систем залпового огня «Полонез», «Смерч» и «Ураган». Всего будет задействовано до 100 единиц техники и свыше 500 человек личного состава. Их двинут на полигоны для выполнения учебно-боевых задач – таких, как например отработка ракетных ударов.

По кому и зачем – о гипотетическом противнике Минобороны ничего не указывает. Но вот Совет безопасности прямо говорит о наличии рисков из-за активности НАТО вдоль границ. Утверждается, что только за последнюю неделю было отмечено 25 вылетов пилотируемой и беспилотной разведывательной авиации. Госсекретарь Совбеза Александр Вольфович рассказал, что на территории Польши на брестском направлении отмечены действия подразделений спецназа, которые занимаются изучением подходов к белорусской границе.

Руководить проверкой будет начальник ракетных войск и артиллерии ВС генерал-майор Геннадий Козловский.