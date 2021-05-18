ГД в I чтении приняла законопроект о запрете избираться депутатами гражданам, причастным к экстремистским организациям

Госдума в первом чтении приняла несколько резонансных законопроектов – один из них касается запрета избираться депутатами гражданам, причастным к экстремистским организациям. Второй запрещает россиянам участвовать в работе нежелательных организаций за рубежом. Авторами обеих инициатив выступила группа депутатов во главе с главой комиссии по противодействию иностранному вмешательству Василием Пискаревым.

Профильная комиссия Госдумы, как утверждается в пояснительной записке, установила многочисленные случаи, когда россияне за рубежом посещали тренинги нежелательных в России организаций – например, они обучались влиянию на избирательные кампании и провокации массовых беспорядков, проведению несанкционированных акций, в том числе с привлечением несовершеннолетних, а также пропаганде наркотиков. Подчеркивается, что сейчас законодательство не предусматривает за это ответственности, в связи чем и появился законопроект, запрещающий россиянам, находясь за пределами страны, участвовать в работе нежелательных иностранных организаций. Вторая инициативу депутаты решили рассмотреть в срочном порядке, чтобы успеть принять до предстоящих в сентябре выборов в Госдуму. Она запрещает участвовать в них людям, которые работали в организациях, признанных экстремистскими, или помогали им, например, перечисляли пожертвования. Руководители не смогут избираться депутатами в течение пяти лет, остальные – три года.

Оппозиция считает, что этот законопроект направлен против сторонников признанного иноагентом ФБК – прокуратура требует признать Фонд экстремисткой организацией. Если норму примут, под ограничения попадут около 200 тысяч человек, перечислявших ФБК пожертвования.