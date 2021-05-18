Роспотребнадзор опечатал здание Центрального детского магазина на Лубянке

Деятельность торгового учреждения приостановлена из-з-а нарушения противоэпидемических мер.

В воскресенье в магазине прошла встреча с актерами фильма «Майор Гром», на которой присутствовали несколько тысяч человек. Как утверждалось, многие из них не соблюдали санитарные требования.

Глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк сказал в интервью «Эху Москвы», что на подобные нарушения в торговых центрах жалобы поступают регулярно. Немерюк подчеркнул, что ЦДМ откроют, когда все нарушения будут устранены.

Роспотребнадзор тем временем возбудил административное расследование. Материалы дела будут переданы в суд.

