Главный тренер ФК «Ростов» Карпин дисквалифицирован на три матча за то, что бросил бутылку воды в сторону судьи

Главный тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин дисквалифицирован на три матча за то, что бросил бутылку воды в сторону судьи. Это произошло во время матча с «Краснодаром» в воскресенье. Карпин был удален в конце второго тайма.