Госдума поддержала проект закона о запрете для россиян участвовать в деятельности нежелательных организаций

Документ принят в первом чтении. В пояснительной записке к нему говорится, что установлены многочисленные факты прохождения российскими гражданами за рубежом обучения на тренингах по влиянию на избирательные кампании, организации массовых беспорядков, в том числе с привлечением несовершеннолетних.