В Германии задержали гражданина ФРГ по обвинению в незаконных поставках оборудования для ОПК России

В Германии задержали гражданина ФРГ по обвинению в незаконных поставках оборудования для оборонно-промышленного комплекса России.

Задержанный – Александр С., его фамилию не называют. Он управляющий директор торговой компании, зарегистрированной в Саксонии, следует из заявления Генпрокуратуры Германии. Предпринимателя подозревают в коммерческой деятельности в интересах спецслужб иностранной державы — он, как сообщается, продавал станки некой российской компании, чья закупочная деятельность управлялась российскими спецслужбами. Это предприятие выступало посредником, поставляя оборудование оборонным предприятиям. В частности в Россию экспортировали станки, подпадающие под категорию товаров двойного назначения, и чтобы обойти проверки, Александр С. указывал неверные данные о получателях. Между тем, с 2014 года в Германии действует эмбарго на поставки такого оборудования в Россию. Агентство ТАСС напоминает, что в прошлом в ФРГ уже задерживали бизнесменов по аналогичным обвинениям. Также сообщается, что предпринимателя подозревают в нарушении закона о внешней торговле за продажу оборудования без необходимых разрешений.

Сегодня задержанному должны избрать меру пресечения. В его доме и офисе компании прошли обыски. В Москве на заявление Генпрокуратуры ФРГ пока не отреагировали.